الترجي الأبرز.. مواجهات نارية لـ الأهلي في شهر مارس

يخوض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عدد من المواجهات الهامه خلال شهر مارس الحالي في الدوري و دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلي الصعيد القاري يواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في اطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجاءت مباريات النادى الأهلى في مارس كالتالي :

-الجولة 21 من الدوري يواجه الاهلي نظره المقاولون العرب يوم 5 مارس بالقاهرة

-الجولة 15 المؤجله يواجه الاهلي نظيره طلائع الجيش يوم 9 مارس

-ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 15 مارس بتونس

-إياب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 21 مارس القاهرة