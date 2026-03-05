اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب امام السعودية

كشف مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري موقف اقامة ودية المنتخب امام نظيره السعودي والمقرر اقامتها يوم 26 مارس المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم

وأكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد المصري ونظيره السعودي لديهما اصرار علي اقامه المباراة رغم الاحداث السياسية الراهنه مشددا ان هناك عدد من الحلول مطروحه أبرزها اقامه المباراة في بلد اخر بخلاف قطر

وتابع قائلا “الرغبة في إقامة المباراة كبيرة للغاية وكل الخيارات مفتوحة لضمان تنسيقها، مهما كانت الظروف”