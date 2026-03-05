متحدث الوزراء: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية ولن نسمح بالتلاعب في الأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق سيناريوهات وخطط واضحة تم إعدادها منذ عدة أشهر، بهدف ضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين ستكون متوفرة بكميات كافية، بما يبدد أي مخاوف أو قلق لدى المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تحرص على مواجهة أي تلاعب في الأسواق من خلال تنشيط دور الجهات الرقابية، والعمل على منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو أي ممارسات احتكارية تتعلق بالسلع الأساسية، مؤكدًا استمرار متابعة الأسواق لضمان استقرارها.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تطبيق السيناريوهات الموضوعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية.