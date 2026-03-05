قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
أخبار البلد

تمهيداً لطرحه بالبورصة.. الحكومة توافق على "القيمة العادلة" لأسهم بنك القاهرة

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وتم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.

وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.

معرض فيصل للكتاب

رمضان شهر الرحمات والبركات.. ندوة بمعرض فيصل للكتاب

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

مسلسل إفراج

أم كلثوم صوت الحب في حياة عباس الريس.. مسلسل إفراج يحتفي بـ"كوكب الشرق"

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

