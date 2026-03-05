قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يعلق على قرار «كاف» بمنع حضور جماهيره مباراتين

عبدالله هشام

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ. 

كما جاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر. 

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات. 

وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات.

كشف نادي الترجي التونسي عن إقامة مباراته ضد النادي الأهلي في القاهرة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري.

يأتى تصريح نادي الترجي التونسي قبل إعلان الكاف عن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي حيث تأخر إعلان القرار بسبب غقالة رئيس لجنة الانضباط.

وكتب نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي : يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمبرمجة يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور.

وأضاف بيان النادي التونسي، يأتي ذلك إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري.

موعد مباريات الأهلي ضد الترجي

-ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 15 مارس بتونس

-إياب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 21 مارس القاهرة

