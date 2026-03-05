قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفجوة المالية بين دوري الأبطال والدوري الأوروبي تهدد خزينة ليفربول

ليفربول
ليفربول
منتصر الرفاعي

بات نادي ليفربول مهددا بخسارة مالية قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني في حال فشله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في موقف صعب

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بعد خسارته القاتلة أمام نادي وولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع رغم تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفًا خلال اللقاء.

 ويتقدم ليفربول بفارق 3 نقاط فقط عن نادي تشيلسي صاحب المركز السادس، ما يزيد من حدة الصراع على بطاقات التأهل الأوروبية.

فجوة مالية ضخمة بين البطولات الأوروبية

وتكشف الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فجوة مالية كبيرة بين دوري الأبطال وباقي المسابقات الأوروبية. فقد حصل ليفربول على 98.1 مليون يورو في موسم 2022-2023 بعد بلوغه دور الـ16 في دوري الأبطال بينما لم تتجاوز عوائده 26.8 مليون يورو عند مشاركته في الدوري الأوروبي ووصوله إلى ربع النهائي في الموسم التالي.

وتؤكد التقارير أن الغياب عن دوري الأبطال لا يعني فقط فقدان الجوائز المالية بل يمتد تأثيره إلى حقوق البث التلفزيوني وإيرادات أيام المباريات والمكافآت التجارية المرتبطة بعقود الرعاية.

هل يستطيع ليفربول تحمل الصدمة المالية؟

ورغم المخاطر المحتملة يتمتع نادي ليفربول بوضع مالي مستقر بعدما أعلن عن تحقيق إيرادات بلغت 703 ملايين جنيه إسترليني حتى مايو 2024 مع تسجيل أرباح صافية بقيمة 8 ملايين جنيه.

ويبدو أن النادي قادر على تحمل غياب موسم واحد عن دوري الأبطال لكن استمرار الابتعاد عن البطولة الأوروبية الأهم قد ينعكس سلبا على خططه المستقبلية سواء على مستوى التعاقدات أو الحفاظ على النجوم الكبار في الفريق.

ليفربول دوري ابطال اوروبا دوري المؤتمر

