موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد سحب قرعة الدور الثاني من عمر الدوري المصرى الممتاز موسم 2025 – 2026.

وقررت رابطة الأندية المحترفة إجراء مراسم قرعة الدور المقبل من بطولة الدوري الممتاز عقب انتهاء الدور الأول يوم 12 مارس الجاري في حضور مندوبى الأندية.

وستختتم مباريات المرحلة الأولي يوم 11 مارس الجاري بخوض المباريات المؤجلة عقب انتهاء الجولة الـ21 والأخيرة.

حكام أجانب لمباريات الأهلي

في سياق خر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب رابطة الاندية المحترفة من أجل استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري المقبلة

جاء طلب الأهلي من أجل توفير العدالة التحكيمية في ظل الصراع الشرس والمنافسة على صدارة بطولة الدوري الممتاز وتجنب سيناريو الموسم الماضي بتأخر وصول الحكام الأجانب لإدارة المبايات.

وطلب الأهلي خوض مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة بحكام أجانب قبل وقت كافي من موعد المباراتين لترك المساحة لرابطة الأندية لاستقدام حكم.