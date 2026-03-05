قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
عبدالله هشام

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد سحب قرعة الدور الثاني من عمر الدوري المصرى الممتاز موسم 2025 – 2026.

وقررت رابطة الأندية المحترفة إجراء مراسم قرعة الدور المقبل من بطولة الدوري الممتاز عقب انتهاء الدور الأول يوم 12 مارس الجاري في حضور مندوبى الأندية.

وستختتم مباريات المرحلة الأولي يوم 11 مارس الجاري بخوض المباريات المؤجلة عقب انتهاء الجولة الـ21  والأخيرة.

حكام أجانب لمباريات الأهلي

في سياق خر قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب رابطة الاندية المحترفة من أجل استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري المقبلة

جاء طلب الأهلي من أجل توفير العدالة التحكيمية في ظل الصراع الشرس والمنافسة على صدارة بطولة الدوري الممتاز وتجنب سيناريو الموسم الماضي بتأخر وصول الحكام الأجانب لإدارة المبايات.

وطلب الأهلي خوض مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة بحكام أجانب قبل وقت كافي من موعد المباراتين لترك المساحة لرابطة الأندية لاستقدام حكم.

رابطة الأندية المحترفة الدوري المصرى الدوري الممتاز الأهلي رابطة الاندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

يد المريض

تدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في المهد

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في المهد| شاهد

جامعة سوهاج

تمريض سوهاج تعلن بدء الدراسة بالدراسات العليا وانتظامها بمشاركة 87 باحثا

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد