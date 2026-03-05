قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين

نهلة الشربيني

في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم التكنولوجي، وتعزيز المسار المهني لخريجي الجامعات التكنولوجية، التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المؤقتة المُكلفة بوضع النظام الأساسي لنقابة التكنولوجيين، والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها وفقًا لأحكام قانون نقابة التكنولوجيين رقم (13) لسنة 2024.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنًا دورهم الوطني في تأسيس كيان مهني يُمثل التكنولوجيين ويدعم مسيرتهم المهنية، فيما أعرب أعضاء اللجنة عن خالص تهنئتهم لسيادته بمناسبة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمسار التكنولوجي، سواء على المستوى الأكاديمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، أو على المستوى المهني عبر إنشاء نقابة للتكنولوجيين تُنظم المهنة وتحمي حقوق أعضائها، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة المؤقتة خلال المدة المحددة قانونًا، وهي ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد لها عقب نشر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية.

كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة في مختلف فروع التكنولوجيا، لوضع نظام أساسي متكامل يُواكب طبيعة المهن التكنولوجية وتطوراتها المتسارعة، تمهيدًا لدعوة الأعضاء لانتخاب أول مجلس إدارة لنقابة التكنولوجيين، بما يسهم في تنظيم المهنة وخلق بيئة داعمة للخريجين، وتوفير أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لهم.

حضر اللقاء الدكتور هاني منيب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد الصباغ والدكتور منتصر دويدار وكيلي اللجنة، والدكتور عادل عبده الأستاذ بجامعة أسيوط، والدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتورة رانيا الشرقاوي الأستاذ بجامعة الإسكندرية، والدكتورة راندة حازم مدير الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والمهندس جمال إسماعيل مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية سابقًا، والدكتور ياسر إبراهيم الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

التعليم العالي: مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى قيم لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية

الأنبا توما يشارك في إفطار محافظة سوهاج لذوي الهمم

وزير السياحة والآثار: مصر دولة مستقرة وآمنة وبعيدة عن التوترات

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

