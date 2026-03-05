وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين

في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم التكنولوجي، وتعزيز المسار المهني لخريجي الجامعات التكنولوجية، التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المؤقتة المُكلفة بوضع النظام الأساسي لنقابة التكنولوجيين، والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها وفقًا لأحكام قانون نقابة التكنولوجيين رقم (13) لسنة 2024.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنًا دورهم الوطني في تأسيس كيان مهني يُمثل التكنولوجيين ويدعم مسيرتهم المهنية، فيما أعرب أعضاء اللجنة عن خالص تهنئتهم لسيادته بمناسبة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمسار التكنولوجي، سواء على المستوى الأكاديمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، أو على المستوى المهني عبر إنشاء نقابة للتكنولوجيين تُنظم المهنة وتحمي حقوق أعضائها، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة المؤقتة خلال المدة المحددة قانونًا، وهي ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد لها عقب نشر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية.

كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة في مختلف فروع التكنولوجيا، لوضع نظام أساسي متكامل يُواكب طبيعة المهن التكنولوجية وتطوراتها المتسارعة، تمهيدًا لدعوة الأعضاء لانتخاب أول مجلس إدارة لنقابة التكنولوجيين، بما يسهم في تنظيم المهنة وخلق بيئة داعمة للخريجين، وتوفير أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لهم.

حضر اللقاء الدكتور هاني منيب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد الصباغ والدكتور منتصر دويدار وكيلي اللجنة، والدكتور عادل عبده الأستاذ بجامعة أسيوط، والدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتورة رانيا الشرقاوي الأستاذ بجامعة الإسكندرية، والدكتورة راندة حازم مدير الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والمهندس جمال إسماعيل مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية سابقًا، والدكتور ياسر إبراهيم الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.