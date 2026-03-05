قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
محافظات

جولة مفاجئة بالمراغة.. محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المصالح الحكومية والمشروعات التنموية

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المراغة، رافقه خلالها كمال سليمان، نائب المحافظ، وعلي لطفي، رئيس مركز ومدينة المراغة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية.

وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل بعدد من القطاعات الحيوية.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى المراغة المركزي، حيث تابع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات، وغرف العمليات.

ووجه بإعداد تقرير فني معتمد عن الأجهزة الطبية بالمستشفى، مع تشكيل لجنة لفحص الملاحظات التي سبق التنبيه عليها والتأكد من تلافيها، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية لأجهزة الغسيل الكلوي لضمان كفاءتها واستمرارية تقديم الخدمة للمرضى.

وخلال الزيارة، أشاد المحافظ بمستوى أداء فريق التمريض بالمستشفى، موجهاً بالتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة مظلة أمام المستشفى لحماية المترددين عليها من أشعة الشمس.

كما تفقد الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى المراغة المركزي الجديد، إحدى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يعد أكبر مستشفى مركزي على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالي تصل إلى مليار جنيه، ويقع على مساحة 10 آلاف و682 مترا مربعا، موجها بتلافي أية معوقات للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

ثم تفقد المحافظ كوبري المراغة أعلى السكة الحديد تحت الإنشاء، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 41%، ووجّه بإعداد تقرير شامل حول الموقف التنفيذي للمشروع، والوقوف على أسباب توقف الأعمال به، والعمل على تذليل أية معوقات لاستكماله.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة محطة الرفع الفرعية (1) بالمراغة، بطاقة تصميمية 1200 م3 يوميا، واطمأن على كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، موجها بتلبية مطالبهم بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة بحري المستشفى.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة المراغة، حيث وجّه بتعزيز أي شباك يشهد تكدسًا بالمواطنين بعدد أكبر من الموظفين لتيسير الإجراءات وتخفيف الزحام، معربًا عن استيائه من بطء وتيرة العمل بالمركز، مطالبا بضرورة تسريع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ نادي المراغة الرياضي، موجها مسئولي النادي بوضع رؤية وخطة زمنية لتطوير النادي تمهيدا لافتتاحه ليقدم خدماته لشباب وأهالي المراغة بأعلى مستوى، وتفقد المحافظ كذلك عبارة جزيرة الشورانية لنقل المواطنين، واستمع إلى مطالب عدد من المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الأمان والسلامة.

وتفقد المحافظ محطة صرف صحي بناويط، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة تنفيذ 80%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ 85%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

كما تفقد أيضا محطة صرف صحي أولاد إسماعيل، وجار الانتهاء منهما ليقوما بالرفع إلى محطة المعالجة الرئيسية بقرية الغريزات"، حيث تخدم المحطتان قرى “بناويط، والجزازرة، والشيخ شبل، والحريزات”.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المحطتين ودخولهما الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد محافظ سوهاج أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات على أرض الواقع بشكل فوري.

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم

