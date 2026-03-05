قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
حوادث

سيدتان وسائق.. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من محل في كفر الشيخ

محمود زيدان

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة وهم سيدتان وسائق.

 تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من المواطن أ. س (38 عاماً)، صاحب محل مصوغات ذهبية بشارع الشيخ اللبان، يفيد بتعرضه للسرقة من قبل سيدتين مجهولتين غافلتاه وتسببتا في تشتيت انتباهه لسرقة عدد من الخواتم الذهبية والفرار بها.

تم تشكيل فريق بحث مكبر بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وكشفت التحريات عن هوية المتهمتين، وتبين أن الأولى تدعى ص. ع (51 عاماً)، مقيمة بمدينة العاشر من رمضان، لها معلومات جنائية، والمتهمة الثانية فتدعى ن. أ (67 عاماً)، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمتين اشتركتا مع متهم ثالث يدعى إ. ق (36 عاماً)، يعمل سائقاً ومقيماً بمدينة 6 أكتوبر له معلومات جنائية، تولى مهمة الانتظار والتأمين للفرار عقب قيام السيدتين بعملية المغافلة والسرقة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم المسروقات التي بلغت زنتها 95 جراماً من الذهب، وحرر رجال الشرطة المحضر 921 لسنة 2026م، جنح قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

أخبار كفر الشيخ سرقة أمن كفر الشيخ

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

موقع «صدى البلد» ينعى والد الزميل مصطفى الرماح

بتكليفات من وزير الزراعة.. لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف

حسن هيكل يطالب الحكومة بوقف تصدير السلع الحيوية وتوجيهها للسوق المحلي

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

