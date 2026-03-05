سيدتان وسائق.. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من محل في كفر الشيخ

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة وهم سيدتان وسائق.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من المواطن أ. س (38 عاماً)، صاحب محل مصوغات ذهبية بشارع الشيخ اللبان، يفيد بتعرضه للسرقة من قبل سيدتين مجهولتين غافلتاه وتسببتا في تشتيت انتباهه لسرقة عدد من الخواتم الذهبية والفرار بها.

تم تشكيل فريق بحث مكبر بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وكشفت التحريات عن هوية المتهمتين، وتبين أن الأولى تدعى ص. ع (51 عاماً)، مقيمة بمدينة العاشر من رمضان، لها معلومات جنائية، والمتهمة الثانية فتدعى ن. أ (67 عاماً)، مقيمة بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمتين اشتركتا مع متهم ثالث يدعى إ. ق (36 عاماً)، يعمل سائقاً ومقيماً بمدينة 6 أكتوبر له معلومات جنائية، تولى مهمة الانتظار والتأمين للفرار عقب قيام السيدتين بعملية المغافلة والسرقة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم المسروقات التي بلغت زنتها 95 جراماً من الذهب، وحرر رجال الشرطة المحضر 921 لسنة 2026م، جنح قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.