جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه أكمل موجة الضربات الثانية عشرة في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أكمل الموجة الثانية عشرة من الهجمات على طهران، صباح يوم الخميس 5 مارس في إطار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت السبت الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى استهداف مقر "الوحدة الخاصة" التابعة للنظام الإيراني في محافظة البرز، وهي الجهة المسؤولة عن جميع قوات الشرطة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه استهدف مناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني ومنظمة الباسيج، إضافة إلى مقر مركزي للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي، في العاصمة طهران.

وقال إن عشرات المقرات والمواقع الأخرى التي كان النظام يستخدمها لتخزين وإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة تعرضت أيضًا للقصف.