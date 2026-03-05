ممكن تدي الفلوس لحد محتاجها أنا شغال.. حياة كريمة تهدي شابا 30 ألف جنيه

خصص برنامج " حياة كريمة "المذاع على قناة " أون"، حلقة اليوم لمساعدة شاب يعمل في صيانة الأسانسير .

وقال الشاب:" انا بشتغل وعيب واحد في سني يطلب فلوس من أبوه وانا من سوهاج وجاي القاهرة عشان أشتغل في صيانة الأسانسير".

وأضاف الشاب:" أنا عندي 23 سنة وفي كلية تربية وقررت انزل اشتغل عشان عيب أطلب فلوس من أبويا في السن ده وانا قررت أصرف على نفسي ".

وتابع: "بشتغل حوالي 9 ساعات في اليوم عشان أوفر مصاريف الكلية والحياة، وحوشت 15 الف جنيه في 5 شهور عشان مصاريف الدراسة".



وقام الإعلامي ايمن مصطفى، بإهداء الشاب مبلغ مالي 30 ألف جنيه مقدم من مؤسسة حياة كريمة، وقال الشاب:"أنا شغال وممكن تدي الفلوس دي لأي حد تاني محتاجها".



