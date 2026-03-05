شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
كشفت شركة رام بمناسبة الخسوف الكلي للقمر، والذي يتحول القمر خلاله إلى ما يعرف بـ القمر الدموي، وإصدار لونار من طرازي 2500 ريبل وباور واجن.

تحصل سيارة البيك أب المستوحاة من القمر الدموي علي قوتها من محرك هيمي 8 سلندر سعة 6400 سي سي ، وتنتج قوة 405 حصان، وبها عزم دوران 581 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

وتتميز الإصدارات الخاصة من رام البيك أب بمظهر خارجي مستوحى من القمر، يجمع بين رمادي سيراميكي بطبقة طلاء شفافة لامعة في الأعلى وأسود كريستالي لؤلؤي بطبقة طلاء شفافة لامعة في الجزء السفلي، وبها شبك أمامي بلون الهيكل، ورسومات جانبية، وعجلات مقاس20 بوصة بلمسة سوداء.

بالاضافة إلي ان سيارة البيك أب المستوحاة من القمر الدموي بها، مقاعد جلد ناتورا بلس السوداء التي تحمل شعارات باور واجن أو ريبل منقوشة مع خياطة برتقالية متباينة بلون برتقالي نحاسي داكن في إشارة خفيفة إلى القمر الدموي، وبها خزنة كونسول من موبار (Mopar)، وشارة على الكونسول الأوسط بتصميم أسود وكتابة Power Wagon أو Rebel بلمسة كروم ساتاني.

وتعتمد إصدارات رام لونار البيك إب على حزمة ليفيل 2 إكويبمنت غروب التي تضيف عددًا من الميزات الراقية، وبها نظام المعلومات والترفيه يوكونكت 5 (Uconnect 5) بشاشة مقاس 14.5 بوصه، وشاشة أمامية للراكب مقاس 10.25 بوصة، ونظام صوتي فاخر من هارمن كاردون (Harman Kardon) مكون من 17 سماعة صوت.

كما تتضمن غطاء محرك رياضي وبطانة لصندوق التحميل برش خاص، إلى جانب نظام دخول دون مفتاح، ومساحات تستشعر المطر ودرجة خلفية قابلة للنشر، وبها قضبان حماية سفلية، وونش من وارن بقوة سحب 5443 كجم.

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

تأسست علامة "رام" كشاحنات بيك أب تابعة لشركة دودج عام 1981، وانفصلت في عام 2009 لتصبح علامة تجارية مستقلة تحت مظلة كرايسلر (حالياً ستيلانتس)، وتشتهر بقوتها، متانتها، وقدرات السحب العالية.

وشهدت تطور كبير من الجيل الأول عام 1981، ومرور بالجيل الثاني (1994) الذي غير تصميم الشاحنات، وصولاً إلى سيارات عصرية فاخرة وذات أداء عالي مثل رام 1500 و TRX.

