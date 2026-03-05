بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بيانا أكدوا فيه على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد الوزراء في بيان مشترك صادر عن اجتماع استثنائي عقد الخميس، الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي.

وقال البيان: "لدول مجلس التعاون الحق باتخاذ جميع التدابير للدفاع عن أمنها واستقرارها".

وكان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صرح في وقت سابق أن الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر تقنية (الاتصال المرئي).



وأشار الأمين العام، أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأكد ، أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.