أخبار العالم

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط

وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط
وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط
أ ش أ

ناقش اجتماع لمجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الصراع في الشرق الأوسط، وإجراءات اللجوء، ومراكز الإعادة في دول خارج أوروبا.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم ...شارك وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في اجتماع مجلس وزراء الداخلية في بروكسل والذي تناول الوضع المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات اللجوء ومراكز الإعادة في دول خارج أوروبا.

وصرح كارنر قبل الاجتماع قائلاً: "تم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على الأمن الداخلي، فضلاً عن تطبيق الاتفاق العالمي للجوء، مع التركيز على عمليات الإعادة.

واضاف الوزير انه عقد اجتماع عمل - استكمالاً للمناقشات التي بدأت في الاجتماع غير الرسمي للمجلس في قبرص - مع نظرائه من ألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا حيث تعمل هذه الدول الخمس بشكل مكثف على تطبيق إجراءات اللجوء ومراكز الإعادة خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيان و بدعوة من النمسا عقد وزير الداخلية النمساوي اجتماعاً على هامش اجتماع مجلس وزراء الداخلية مع ممثلين عن ألمانيا واليونان والدنمارك وهولندا لمناقشة الخطوات المقبلة.

وقد شُكّلت هذه "المجموعة التنفيذية" في يناير الماضي خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الداخلية في قبرص.

وركز جدول الأعمال بشكل أساسي على مراجعة شاملة للوضع الأمني ​​في المنطقة وتأثيره على أوروبا.

