لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث فرض الله في أموال الناس قدر معين من المال يعطوه للفقراء والمساكين.

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم فرض الزكاة على أشخاص محددة، مستدلا بقوله تعالى في فرضية الزكاة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟

وردا على سؤال الطفل عمر، الذي يقول "لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إن الصدقة سميت بهذا الاسم لأن الإنسان يصدق في نيته مع الله ويصدق في رجاء الحصول على الثواب من الله.

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن الصدقة سميت بهذا الاسم حتى يكون صادق في إيمانه، لأن المردود أو الثواب قد لا يكون في نفس اللحظة، وقد يجد الثواب في شئ معين، وبالتأكيد الجزاء العظيم سيكون في الآخرة يوم لقاء الله تعالى.