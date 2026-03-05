قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
ديني

لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد

سؤال الطفل عمر
سؤال الطفل عمر
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث فرض الله في أموال الناس قدر معين من المال يعطوه للفقراء والمساكين.

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم فرض الزكاة على أشخاص محددة، مستدلا بقوله تعالى في فرضية الزكاة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟

وردا على سؤال الطفل عمر، الذي يقول "لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟ قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إن الصدقة سميت بهذا الاسم لأن الإنسان يصدق في نيته مع الله ويصدق في رجاء الحصول على الثواب من الله.

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن الصدقة سميت بهذا الاسم حتى يكون صادق في إيمانه، لأن المردود أو الثواب قد لا يكون في نفس اللحظة، وقد يجد الثواب في شئ معين، وبالتأكيد الجزاء العظيم سيكون في الآخرة يوم لقاء الله تعالى.

الصدقة الزكاة أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب أركان الإسلام

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
نيللى كريم
حكاية نرجس
