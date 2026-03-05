يعد طاجن الخضار باللحمة من الاكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الإفطار في رمضان وفي نفس الوقت غني بالفيتامينات.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الخضار باللحمة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

لحم مكعبات

ثوم

بصل

كوسة

بطاطس

بسلة وجزر

باذنجان

قرع

كركم

قرفة

جزر

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

كرفس

مرقة

طماطم

صلصة طماطم

زيت

أرز أبيض للتقديم

طريقة عمل طاجن خضار مشكل باللحمة

حمري اللحمة في السمنة والزيت ثم ضعي البصل والثوم والملح.

شوحي كل الخضار في الزيت ثم ضعيه على خليط اللحم ثم ضعي المرقة وكل البهارات ثم اضيفي الطماطم وصلصة الطماطم.

اتركي الخليط حتى تتسبك ثم ضعيه في الطاجن ثم في الفرن حتى تمام النضج وتقدم