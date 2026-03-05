الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت

طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حث إسرائيل على عدم قصف الضواحي الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً بإخلاء المنطقة.

وفي اتصال هاتفي، طلب عون من ماكرون "التدخل لدى إسرائيل لمنع استهداف الضواحي الجنوبية لبيروت"، والمساعدة في التوصل إلى "وقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين يواصل ​حزب الله​ إطلاق الصواريخ والمسيّرات على مواقع وأهداف إسرائيلية.

وفي سياق متصل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على مدينة طرابلس شمال لبنان في أول غارة لها منذ بدء الصراع الذي استمر ستة أيام.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه استهدف وقتل قائدًا في حماس كان مسؤولًا عن التدريب في لبنان، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

في غضون ذلك، حذر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، من أن جنوب بيروت سيتحول إلى ركام بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.