رعايات مصر: غرفة طوارئ 137.. تنسيق فوري لتوفير الرعاية المركزة للحالات الحرجة

قام الإعلامي هاني النحاس، مقدم برنامج ساعة الفطار المذاع على قناة صدى البلد، بجولة داخل مركز الخدمات الطارئة، حيث التقى بأبطال الرعاية الحرجة العاملين في المشروع القومي للرعايات.

وأكد الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي لرعايات مصر ومركز الخدمات الطارئة 137، أن الغرفة المركزية للمشروع تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات والتدخلات الجراحية العاجلة للحالات الحرجة.

وأشار إلى أن الغرفة تتلقى البلاغات من مستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، حيث يتم تسجيل الحالات الموجودة في أقسام الطوارئ التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل والعمل على توفير الخدمة المناسبة لها في أسرع وقت.

وفي لفتة تقديرية لجهود الأطقم الطبية، شارك الإعلامي هاني النحاس أبطال الرعاية الحرجة وجبة الإفطار، تقديرًا لدورهم الإنساني وجهودهم المتواصلة في إنقاذ حياة المرضى.