الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
رياضة

نهاية الشوط الأول.. البنك الأهلي يتفوق على سيراميكا كليوباترا 1-0

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بتقدم البنك بنتيجة 1-0، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف البنك الأهلي اللاعب محمود الجزار في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي ضد سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، مصطفى دويدار.

خط الوسط: أحمد رضا، محمد فتحي، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا، أسامة فيصل.

تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وانطلقت مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساءً اليوم الخميس بالجولة الـ 21 والختامية من المرحلة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وتذاع مباراة سيراميكا والبنك الأهلي على قناة أون سبورت ماكس.

سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الممتاز

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
