سهرة رمضانية في الإسماعيلية.. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، حيث يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره البنك الأهلي في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في ظل الصراع المحتدم على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في أجواء رمضانية ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية كبيرة، خاصة مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة في جدول الدوري خلال المرحلة الحالية من المسابقة.

وتزداد أهمية اللقاء في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب حاليًا برصيد 40 نقطة، بينما يلاحقه الثلاثي بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل فريق، وهو ما يمنح مباراة اليوم أهمية مضاعفة بالنسبة لسيراميكا الذي يسعى لاقتناص الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، سواء من خلال قناة ON Sport 2 أو ON Sport Max أو ON Sport Plus، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية للمواجهة المرتقبة.

طاقم التحكيم

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي حكم ساحة، يعاونه إسلام أبوالعطا مساعدًا أول، ومصطفى حسن مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع. وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري حكمًا للفار، ويعاونه أحمد بكر حكمًا مساعدًا للفيديو.

ترتيب سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق 11 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، ويطمح الفريق في استغلال عاملي الأرض والمعنويات المرتفعة لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم والبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة.

في المقابل، يسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعها من 18 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و10 تعادلات مقابل 3 هزائم، ويأمل في تحسين موقعه بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول.

ويخوض البنك الأهلي المباراة وعينه على اللقاء المؤجل أمام بيراميدز، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على استاد استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، وهو ما يزيد من أهمية حصد نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم قبل الدخول في تحدٍ جديد أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.