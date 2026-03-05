قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
سهرة رمضانية في الإسماعيلية.. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، حيث يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره البنك الأهلي في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في ظل الصراع المحتدم على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في أجواء رمضانية ينتظر أن تشهد متابعة جماهيرية كبيرة، خاصة مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة في جدول الدوري خلال المرحلة الحالية من المسابقة.

وتزداد أهمية اللقاء في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب حاليًا برصيد 40 نقطة، بينما يلاحقه الثلاثي بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل فريق، وهو ما يمنح مباراة اليوم أهمية مضاعفة بالنسبة لسيراميكا الذي يسعى لاقتناص الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، سواء من خلال قناة ON Sport 2 أو ON Sport Max أو ON Sport Plus، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية للمواجهة المرتقبة.

طاقم التحكيم

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي حكم ساحة، يعاونه إسلام أبوالعطا مساعدًا أول، ومصطفى حسن مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع. وعلى تقنية الفيديو يتواجد علاء صبري حكمًا للفار، ويعاونه أحمد بكر حكمًا مساعدًا للفيديو.

ترتيب سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق 11 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، ويطمح الفريق في استغلال عاملي الأرض والمعنويات المرتفعة لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم والبقاء ضمن دائرة المنافسة على الصدارة.

في المقابل، يسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعها من 18 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و10 تعادلات مقابل 3 هزائم، ويأمل في تحسين موقعه بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول.

ويخوض البنك الأهلي المباراة وعينه على اللقاء المؤجل أمام بيراميدز، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على استاد استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، وهو ما يزيد من أهمية حصد نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم قبل الدخول في تحدٍ جديد أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مفتي الجمهورية

التعليم العالي: مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى قيم لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يشارك في إفطار محافظة سوهاج لذوي الهمم

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: مصر دولة مستقرة وآمنة وبعيدة عن التوترات

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

