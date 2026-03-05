الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء اليونان ضرورة وقف الحرب والسعي نحو التوصل إلى حلول سلمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال رفض مصر القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن وسيادة الدول الشقيقة، وعلى ضرورة وقف الحرب والسعي نحو التوصل إلى حلول سلمية تحفظ مقدرات الشعوب وتحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اتفاقه مع ما طرحه السيد الرئيس، محذراً من التداعيات السلبية للحرب الجارية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ومؤكداً حرص بلاده، خاصة مع عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية بما يسهم في تجنب المزيد من التصعيد.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع بكافة عناصرها، بما يشمل دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون عوائق، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتطور المستمر في مسار العلاقات المتشعبة بين البلدين، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق سواء على المستوى الثنائي أو بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل المستجدات الحالية. وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزازه بالزخم الذي تشهده علاقات البلدين، وتقديره لجهود السيد الرئيس في هذا الإطار.

وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي على مختلف المستويات خلال الفترة المقبلة.