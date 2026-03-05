لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران

رد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، على مزاعم الولايات المتحدة بإرسال قوات برية إلى إيران.

كتب لاريجاني في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الخميس: "قال بعض المسؤولين الأمريكيين إنهم يعتزمون دخول إيران براً ببضعة آلاف من الجنود. إن أبناء الإمام الخميني والإمام خامنئي الشجعان ينتظرون منكم فضح هؤلاء المسؤولين الأمريكيين الفاسدين، وذلك بعد مقتل وأسر بضعة آلاف منهم".

"وأضاف لاريجاني قائلا "أرض إيران ليست مكاناً لرقصة الشياطين الجهنمية".

نفى مصدر أمني إيراني، الخميس، صحة التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول مسلحين أكراد إلى الأراضي الإيرانية وبدء عملية برية شمال غربي البلاد.

وأوضح المصدر أن هذه الأنباء تندرج ضمن ما وصفه بـ"عمليات حرب نفسية" تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي بعد ما قال إنه فشل في تحقيق أهداف ميدانية.

وأكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة على امتداد الحدود مع العراق، لاسيما في محافظة إيلام، مشدداً على جاهزية القوات العسكرية والأمنية للدفاع عن الأراضي الإيرانية، كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لما سماها "الشائعات" ومتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام الموثوقة.