قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران

لاريجاني
لاريجاني
ناصر السيد

رد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، على مزاعم الولايات المتحدة بإرسال قوات برية إلى إيران.

كتب لاريجاني في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الخميس: "قال بعض المسؤولين الأمريكيين إنهم يعتزمون دخول إيران براً ببضعة آلاف من الجنود. إن أبناء الإمام الخميني والإمام خامنئي الشجعان ينتظرون منكم فضح هؤلاء المسؤولين الأمريكيين الفاسدين، وذلك بعد مقتل وأسر بضعة آلاف منهم".

"وأضاف لاريجاني قائلا "أرض إيران ليست مكاناً لرقصة الشياطين الجهنمية".

نفى مصدر أمني إيراني، الخميس، صحة التقارير الغربية التي تحدثت عن دخول مسلحين أكراد إلى الأراضي الإيرانية وبدء عملية برية شمال غربي البلاد.

وأوضح المصدر أن هذه الأنباء تندرج ضمن ما وصفه بـ"عمليات حرب نفسية" تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي بعد ما قال إنه فشل في تحقيق أهداف ميدانية.

وأكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة على امتداد الحدود مع العراق، لاسيما في محافظة إيلام، مشدداً على جاهزية القوات العسكرية والأمنية للدفاع عن الأراضي الإيرانية، كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لما سماها "الشائعات" ومتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام الموثوقة.

رقصة الشياطين لاريجاني الخطط الأمريكية اجتياح بري لإيران مستشار المرشد الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

ترشيحاتنا

ترامب

سيناريو فنزويلا.. ترامب: نجل علي خامنئي ضعيف.. ويجب أن اختار المرشد الإيراني الجديد

شمال لبنان

ضربة مفاجئة في الشمال اللبناني.. وإسرائيل تؤكد تصفية قيادي بحماس

مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

بيان خليجي أوروبي يطالب إيران بوقف هجماتها فورا

بالصور

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد