أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية

حرصت السفيرة نبيلة مكرم؛ وزيرة الثقافة الهجرة السابقة، على حضور إفطار المطرية ومشاركة الأهالي فرحتهم بأكبر إفطار جماعي بمصر.

ويشارك في تنظيم الحدث أهالي حي المطرية، الذين يتكاتفون سنويًا لتجهيز آلاف الوجبات في مشهد يعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي خلال شهر رمضان.

إفطار المطرية

ويُعد إفطار المطرية واحدًا من أبرز الفعاليات الرمضانية في مصر، إذ بدأت فكرته قبل أكثر من عقد كمبادرة شبابية أطلقها مجموعة من أبناء الحي بهدف جمع الأهالي على مائدة إفطار واحدة دون تفرقة.

ومع مرور السنوات، تحولت المبادرة إلى حدث ضخم ينتظره الكثيرون كل عام، حيث تمتد مئات الطاولات عبر شوارع المطرية التي تُزيَّن خصيصًا لاستقبال هذا الحدث.