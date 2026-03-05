قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خسائر أمريكية ـ إسرائيلية.. كيف تتخطى الصواريخ الإيرانية أحدث رادارات في العالم؟

الحرب الامريكية الايرانية
الحرب الامريكية الايرانية
خالد يوسف

مع دخول العدوان الثنائي الإسرائيلي الأمريكي على ايران يومه الخامس، من المفترض ان يتصدر “مهندسا” هذه الحرب، بنيامين نتنياهو وتابعه دونالد ترامب، احتفالات ضخمة في الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وقلب العاصمة الإيرانية طهران، بالانتصار في الحرب، وتحقيق العدوان كل اهدافه في إسقاط النظام، وتعيين نظام جديد على أنقاضه، لكن النتائج جاءت عكسية، بل كارثية على المعتدين، ومن يستعد لإقامة سرادق الفرح، فهي القيادة الإيرانية المؤقتة وشعبها التي ادارت معركة الصمود بإرادة حديدية واستمرارها في الحكم، وإنجازات قواتها في ميادين القتال على اكثر من جبهة.

استهداف الرادرات الأمريكية في المنطقة

ركزت إيران على استهداف رادرات أمريكية في دول الخليج العربي، قريبا من القواعد العسكرية الأمريكية لإضعاف الدفاعات الأمريكية، وتمكين إيران من القصف ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامئني ظهر السبت الماضي في طهران في ضربة إسرائيلية أمريكية.

جرى قصف رادارات «تي بي واي/إيه إن 2» وهي بنية تحتية تابعة لنظام ثاد للصواريخ قريبا من إمارة أبو ظبي الإماراتية، ما أدى إلى أضرار في المنشآت المجاورة وتراجع محتمل في الجاهزية الدفاعية، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

أما في السعودية فجرى استهداف رادا «تي بي واي/إيه إن 2»، حيث تم احتراق حظيرة الطائرات التي تضم الرادار بالكامل وحدوث أضرار مباشرة في موقع المنظومة.

وفي الأردن جرى قصف قاعدة موفق السلطي الجوية وكان الهدف الرادار «تي بي واي/إيه إن2»، ما أدى إلى أضرار واضحة في موقع الرادار وتدمير إضافي لرادار ثاني قرب القاعدة.

وفي قطر تم قصف قاعدة العديد الجوية وكان الهدف رادار إنذار مبكر من طراز «إف بي إي/إيه إن 213» وتصل قيمة الخسائر إلى 1.1 مليار دولار.

كيفية تخطي الصواريخ الإيرانية الرادارات وأنظمة الدفاع الأمريكية

تخطت الصواريخ الإيرانية الرادارات وأنظمة الدفاع الأمريكية، في مواجهات عام 2026، من خلال الاعتماد على تكتيكات متطورة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وأساليب "الإغراق" الكمي.

وجاءت الأساليب الرئيسية التي مكنت هذه الصواريخ من تجاوز الدفاعات:

ـ تكنولوجيا الصواريخ "الفرط صوتية" (Hypersonic)

السرعة الهائلة والمناورة: استخدمت إيران صواريخ فرط صوتية (مثل صاروخ "فتاح") التي تصل سرعتها إلى أكثر من 13-15 ماخ، وهذه السرعة، مقترنة بالقدرة على المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، تجعل من الصعب جداً على الرادارات التقليدية تتبع مسارها بدقة أو توقع نقطة الارتطام.

تقليص وقت الاستجابة: السرعة العالية تمنح أنظمة الدفاع الجوي وقتاً قصيراً جداً (لا يتجاوز بضع دقائق) للرصد والاشتباك، مما يربك غرف العمليات. 

ـ تكتيك "إغراق الدفاعات " (Saturation Attack)

الكمية فوق النوعية: اعتمدت الاستراتيجية الإيرانية على إطلاق دفعات كبيرة ومتزامنة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الانتحارية في وقت واحد.

استنزاف الصواريخ الاعتراضية: الهدف من هذا التكتيك هو إجبار أنظمة مثل "باتريوت" و"ثاد" على استهلاك مخزونها من الصواريخ الاعتراضية ضد أهداف رخيصة أو وهمية، مما يفتح ثغرات تسمح للصواريخ الأكثر تطوراً بالمرور والوصول إلى أهدافها. 

ـ استهداف البنية التحتية للرادارات مباشرة

الضربات الاستباقية: ركزت بعض الهجمات على استهداف محطات الرادار الأمريكية نفسها (مثل تقارير عن استهداف رادار FP-132) لتعطيل "عيون" المنظومة الدفاعية قبل إطلاق الموجات الرئيسية من الصواريخ.

الحرب الإلكترونية: استخدمت إيران وسائل التشويش الإلكتروني لتعمية الرادارات أو تضليلها، مما جعل الأهداف تظهر بشكل متقطع أو خاطئ على شاشات المراقبة. 

ـ التنسيق الجغرافي متعدد المحاور

الهجمات المتزامنة: أُطلقت الصواريخ من مواقع جغرافية مختلفة (إيران، اليمن، العراق) وبمسارات طيران متباينة، مما شتت تركيز الرادارات الأمريكية الموزعة في المنطقة وأجبرها على التعامل مع تهديدات قادمة من كافة الاتجاهات في آن واحد. 

خسائر تقديرية للرادارات فقط

معظم الضربات تمت بواسطة طائرات مسيرة وليس صواريخ، وحدثت خسائر استخباراتية كبيرة بسبب طبيعة الرادات بعيدة المدى وإضعاف شبكة الإنذار المبكر الأمريكية في المنطقة وتقليص التغطية الدفاعية الصاروخية، مع زيادة احتمالات اختراق الدفاعات في حال تصعيد مستقبلي.

خسائر أمريكية ـ اسرائيلية الصورايخ الإيرانية أحدث رادارات في العالم العدوان الثنائي الإسرائيلي الأمريكي العاصمة الإيرانية طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

ثلاثي الاهلي

خالد طلعت يتوقع فوزًا كبيرًا للأهلي بعد عودة ثلاثي الفريق

الحكم عبد العزيز السيد

خالد طلعت يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والاتحاد: أرقام حكم الـVAR عبد العزيز السيد تطرح تساؤلات

المقاولون العرب

حسين فيصل في الهجوم.. تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد