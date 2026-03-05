الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن إسرائيل ستكثف ضرباتها ضد أسس النظام الإيراني، مضيفا أن الجيش ينتقل إلى المرحلة التالية من الحرب في إيران.

وقال: "سنكثف الضربات الموجهة لأسس النظام الإيراني وقدراته العسكرية؛ ولدينا المزيد من التحركات المفاجئة"، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس.

وتابع زامير: "أسقط طيارو القوات الجوية أكثر من 6000 قنبلة. ودمرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا سيطرة جوية شبه كاملة على الأجواء الإيرانية. كما عطلنا ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية".

وتطرق زامير أيضاً إلى القتال في لبنان، قائلاً: "ارتكب حزب الله خطأً استراتيجياً. فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".