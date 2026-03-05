قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
أخبار العالم

الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران

إيال زامير
إيال زامير
ناصر السيد

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن إسرائيل ستكثف ضرباتها ضد أسس النظام الإيراني، مضيفا أن الجيش ينتقل إلى المرحلة التالية من الحرب في إيران.

وقال: "سنكثف الضربات الموجهة لأسس النظام الإيراني وقدراته العسكرية؛ ولدينا المزيد من التحركات المفاجئة"، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس.

وتابع زامير: "أسقط طيارو القوات الجوية أكثر من 6000 قنبلة. ودمرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا سيطرة جوية شبه كاملة على الأجواء الإيرانية. كما عطلنا ودمرنا أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية".

وتطرق زامير أيضاً إلى القتال في لبنان، قائلاً: "ارتكب حزب الله خطأً استراتيجياً. فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".

رئيس أركان جيش الاحتلال إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران قنبلة فوق إيران إيال زامير النظام الإيراني

