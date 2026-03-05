قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
خالد يوسف

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة برامج الدعم الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويأتي في مقدمتها منحة التموين بقيمة 800 جنيه المقررة خلال شهر رمضان وعيد الفطر 2026، حيث يبحث الكثيرون عن طرق الاستعلام وآليات الصرف.

الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن استحقاق المنحة باستخدام الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية من هــنـــــا

ويمكن ذلك من خلال:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة.

ـ اختيار «خدمات التموين».

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

ـ إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح.

ـ بعد إتمام الخطوات، تظهر بيانات البطاقة كاملة، بما في ذلك عدد المستفيدين وحالة الاستحقاق، وما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

طرق أخرى لمعرفة الاستحقاق

تقوم وزارة التموين بإرسال رسائل نصية لبعض المواطنين لإخطارهم باستحقاق الدعم، لكن عدم وصول رسالة لا يعني بالضرورة عدم الاستحقاق، فقد تكون البطاقة غير مدرجة في المرحلة الحالية أو توجد أسباب تقنية.

التأكد من الاستحقاق

عبر ظهور إشعار على بون صرف الخبز المدعم عند استخدام البطاقة.

التوجه إلى أقرب منفذ تمويني لصرف المنحة في صورة سلع غذائية بعد التأكد من إدراج البطاقة ضمن المستفيدين.

أماكن صرف منحة التموين في رمضان 2026

ـ منافذ صرف السلع التموينية.

ـ منافذ مشروع «جمعيتي».

ـ المجمعات الاستهلاكية.

ـ منافذ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين.

ـ وذلك لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم في مختلف المحافظات.

السلع المتاحة ضمن الدعم الإضافي

يشمل الدعم الإضافي مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، إلى جانب سلع غذائية أخرى، مع إمكانية اختيار الأصناف وفقًا لقيمة الدعم وعدد الأفراد المقيدين على البطاقة.

عدم وصول الرسالة لا يعني رفض الدعم

أكدت وزارة التموين، أن صرف منحة رمضان 2026 يتم تلقائيًّا للمستحقين دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة، موضحة أن الرسائل النصية ليست الوسيلة الوحيدة لمعرفة الاستحقاق.

ويبقى ظهور بيانات الاستحقاق على النظام الإلكتروني، سواء عبر بون الخبز أو الاستعلام الرسمي، هو المعيار الأساسي لتأكيد الحصول على الدعم.

بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه البطاقة التموينية برامج الدعم الحكومي شهر رمضان وعيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

ثلاثي الاهلي

خالد طلعت يتوقع فوزًا كبيرًا للأهلي بعد عودة ثلاثي الفريق

الحكم عبد العزيز السيد

خالد طلعت يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك والاتحاد: أرقام حكم الـVAR عبد العزيز السيد تطرح تساؤلات

المقاولون العرب

حسين فيصل في الهجوم.. تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد