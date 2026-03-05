عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة برامج الدعم الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويأتي في مقدمتها منحة التموين بقيمة 800 جنيه المقررة خلال شهر رمضان وعيد الفطر 2026، حيث يبحث الكثيرون عن طرق الاستعلام وآليات الصرف.

الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن استحقاق المنحة باستخدام الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية من هــنـــــا

ويمكن ذلك من خلال:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة.

ـ اختيار «خدمات التموين».

ـ تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

ـ إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح.

ـ بعد إتمام الخطوات، تظهر بيانات البطاقة كاملة، بما في ذلك عدد المستفيدين وحالة الاستحقاق، وما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

طرق أخرى لمعرفة الاستحقاق

تقوم وزارة التموين بإرسال رسائل نصية لبعض المواطنين لإخطارهم باستحقاق الدعم، لكن عدم وصول رسالة لا يعني بالضرورة عدم الاستحقاق، فقد تكون البطاقة غير مدرجة في المرحلة الحالية أو توجد أسباب تقنية.

التأكد من الاستحقاق

عبر ظهور إشعار على بون صرف الخبز المدعم عند استخدام البطاقة.

التوجه إلى أقرب منفذ تمويني لصرف المنحة في صورة سلع غذائية بعد التأكد من إدراج البطاقة ضمن المستفيدين.

أماكن صرف منحة التموين في رمضان 2026

ـ منافذ صرف السلع التموينية.

ـ منافذ مشروع «جمعيتي».

ـ المجمعات الاستهلاكية.

ـ منافذ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين.

ـ وذلك لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم في مختلف المحافظات.

السلع المتاحة ضمن الدعم الإضافي

يشمل الدعم الإضافي مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، إلى جانب سلع غذائية أخرى، مع إمكانية اختيار الأصناف وفقًا لقيمة الدعم وعدد الأفراد المقيدين على البطاقة.

عدم وصول الرسالة لا يعني رفض الدعم

أكدت وزارة التموين، أن صرف منحة رمضان 2026 يتم تلقائيًّا للمستحقين دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة، موضحة أن الرسائل النصية ليست الوسيلة الوحيدة لمعرفة الاستحقاق.

ويبقى ظهور بيانات الاستحقاق على النظام الإلكتروني، سواء عبر بون الخبز أو الاستعلام الرسمي، هو المعيار الأساسي لتأكيد الحصول على الدعم.