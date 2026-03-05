قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
اقتراحات النواب توافق على فصل حدائق الأهرام عن الهرم .. تفاصيل

شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بشأن فصل حي حدائق الأهرام إداريًا عن حي الهرم ليصبح حيًا مستقلاً، وذلك في إطار السعي لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وتحسين مستوى الإدارة المحلية.

وخلال المناقشة، أكدت النائبة جيهان شاهين أن حي حدائق الأهرام يعد من أكبر المجتمعات العمرانية في محافظة الجيزة، حيث يضم أكثر من مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب إدارة محلية مستقلة قادرة على توفير الخدمات الأساسية داخل الحي دون الاعتماد على مناطق أخرى.

وأوضحت النائبة أن الأهمية الاستراتيجية والسياحية لحي حدائق الأهرام تتضاعف نظرًا لموقعه المميز وقربه من المنطقة الأثرية وأمام بوابة دخول الأهرامات، إضافة إلى قربه من المتحف المصري الكبير، ما يستوجب تطوير البنية الخدمية والإدارية للحي بما يتناسب مع هذه المكانة.

وخلال الجلسة، قدمت النائبة جيهان شاهين جميع المستندات والوثائق الخاصة بموافقات تخصيص الأراضي داخل الحي لإقامة عدد من المشروعات الخدمية الحيوية، من بينها قطعة أرض بمساحة فدان ونصف مخصصة لإنشاء مستشفى لخدمة أهالي المنطقة، إلى جانب مستندات تخص تخصيص أرض لإقامة منتدى شباب حدائق الأهرام، بالإضافة إلى وحدة صحية لخدمة المواطنين.

وقد انتهت مناقشات اللجنة إلى الموافقة على فصل حي حدائق الأهرام عن حي الهرم ليصبح حيًا مستقلاً، مع إعداد خطة تنفيذية لبدء إجراءات الفصل وتفعيل المشروعات الخدمية المقترحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان ودعم التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لأهالي حدائق الأهرام، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع لضمان توفير الخدمات الصحية والشبابية والإدارية التي تليق بحجم الحي وكثافته السكانية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن العمل البرلماني الحقيقي يهدف إلى ترجمة مطالب المواطنين إلى قرارات عملية تسهم في تحسين حياتهم اليومية وتعزيز التنمية المستدامة.

