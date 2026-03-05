مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

مع حلول شهر رمضان، يبحث كثير من الصائمين عن أطعمة تمنحهم الشبع والطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة، ويُعد الباذنجان من الخضروات الصحية التي يمكن إدخالها بسهولة في وجبة السحور، سواء في أطباق مثل البابا غنوج أو المسقعة الخفيفة.

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

ووفقًا لما نشره موقع Health، فإن تناول الباذنجان بانتظام قد يقدم العديد من الفوائد الصحية بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، ومن أهمها :



ـ يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول:

يحتوي الباذنجان على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تزيد الإحساس بالامتلاء، وهو ما قد يساعد الصائمين على تقليل الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

ـ منخفض السعرات الحرارية:

يتميز الباذنجان بأنه قليل السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب واحد من الباذنجان النيء على نحو 20 سعرة حرارية فقط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يحاولون الحفاظ على وزنهم خلال شهر رمضان.

ـ غني بالعناصر الغذائية:

يوفر الباذنجان مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، أبرزها:

المنجنيز

حمض الفوليك

البوتاسيوم

وتساعد هذه العناصر في دعم صحة العظام والجهاز المناعي ووظائف القلب والعضلات.

ـ يدعم صحة القلب:

يحتوي الباذنجان على مركبات الأنثوسيانين، وهي صبغات طبيعية تمنح الباذنجان لونه البنفسجي، وتعمل كمضادات أكسدة تساعد في تقليل أكسدة الكوليسترول الضار، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم:

يصنف الباذنجان ضمن الخضروات منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم ببطء، وهو أمر مهم للصائمين للحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

ـ يدعم صحة الدماغ:

يحتوي الباذنجان على مركب يسمى ناسونين (Nasunin)، وهو مضاد أكسدة قد يساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف وتقليل الالتهابات، كما قد يحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

ـ مصدر غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي الباذنجان على العديد من المركبات النباتية المفيدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

القيمة الغذائية للباذنجان

وفقًا للبيانات الغذائية، يحتوي كوب واحد من الباذنجان النيء على:

20.5 سعر حراري

4.8 جرام كربوهيدرات

2.5 جرام ألياف

0.8 جرام بروتين

هل هناك مخاطر لتناول الباذنجان؟

ورغم فوائده الصحية، قد لا يكون الباذنجان مناسبًا لبعض الأشخاص في حالات معينة، مثل:

ـ الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى بسبب احتوائه على الأوكسالات.

ـ بعض المصابين بأمراض التهابية مثل التهاب المفاصل قد يلاحظون حساسية تجاه خضروات العائلة الباذنجانية.

ـ في حالات نادرة قد يحدث تحسس غذائي تجاهه.

نصائح لتناول الباذنجان في السحور

للاستفادة من فوائده الصحية خلال رمضان، يفضل:

ـ تناوله مشويًا أو مطهيًا بزيت قليل بدلًا من القلي.

ـ إدخاله في أطباق مثل البابا غنوج أو سلطة الباذنجان.

ـ تناوله مع خبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة متوازنة.