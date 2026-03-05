بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تشغّل حاليا جدول رحلات مخفّض ومحدود لرحلاتها الجوية حتى إشعار آخر، وذلك عقب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بصورة آمنة.

وأوضحت طيران الإمارات، أنه خلال يومي 5 و6 مارس ستسيّر أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم المختلفة، إلى جانب نقل شحنات أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وأكدت طيران الإمارات أنها ستواصل إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، مشددة على أن سلامة المسافرين والعمليات التشغيلية تظل على رأس أولوياتها، مع متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع وتكييف عملياتها التشغيلية وفقاً للمستجدات.

ودعت الشركة عملاءها إلى التوجه إلى المطار فقط في حال كان لديهم حجز مؤكد، مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني للشركة وقنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث التحديثات المتعلقة بالرحلات.