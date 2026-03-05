قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي

محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر القول بأن قاربا إيرانيا مسيرا ومفخخا استهدف ناقلة النفط الخام "سونانجول ناميبي" في المياه الإقليمية العراقية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار كبير على الجانب الأيسر لناقلة نفط متوقفة على بُعد 56 كيلومتراً جنوب شرق ميناء مبارك الكبير بالكويت، ما أدى إلى تسرب المياه إلى السفينة، وأشار ربان السفينة إلى مغادرة زورق صغير المنطقة عقب الانفجار.

وأوضحت الهيئة أن النفط بدأ يتسرب من أحد خزانات الشحن، وهو ما قد يترك أثراً بيئياً، بينما أكد الطاقم سلامته.

من جانبه، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية على بعد 60 كيلومتراً على الأقل من الميناء.

في سياق متصل، تجري شركات التأمين الدولية، بالتعاون مع مسئولين أمريكيين، محادثات لتأمين حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز وسط تصاعد الهجمات الإقليمية على السفن التجارية، وسط مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فاتن سعيد

عين سحرية.. الناقد محمود عبد الشكور: فاتن سعيد ممثلة جيدة وموهوبة

معرض فيصل للكتاب

رمضان شهر الرحمات والبركات.. ندوة بمعرض فيصل للكتاب

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

