قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر القول بأن قاربا إيرانيا مسيرا ومفخخا استهدف ناقلة النفط الخام "سونانجول ناميبي" في المياه الإقليمية العراقية.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار كبير على الجانب الأيسر لناقلة نفط متوقفة على بُعد 56 كيلومتراً جنوب شرق ميناء مبارك الكبير بالكويت، ما أدى إلى تسرب المياه إلى السفينة، وأشار ربان السفينة إلى مغادرة زورق صغير المنطقة عقب الانفجار.

وأوضحت الهيئة أن النفط بدأ يتسرب من أحد خزانات الشحن، وهو ما قد يترك أثراً بيئياً، بينما أكد الطاقم سلامته.

من جانبه، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية على بعد 60 كيلومتراً على الأقل من الميناء.

في سياق متصل، تجري شركات التأمين الدولية، بالتعاون مع مسئولين أمريكيين، محادثات لتأمين حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز وسط تصاعد الهجمات الإقليمية على السفن التجارية، وسط مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.