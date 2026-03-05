ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها

ليلة القدر.. مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان بدأ كثير من المسلمين في البحث عن ليلة القدر وموعدها وكذلك الأيام الوترية في العشر الأواخر، ميثاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.

ليلة القدر.. نشرت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية تقريرًا وافيًا حول "ليلة القدر"، واصفة ليلة القدر بـ "بوابة الوصل العظمى" وميراث النبوة الخالد الذي يجدد العهد مع الله ومع القرآن الكريم، مؤكدة أن هذه الليلة هي فرصة العمر وموسم التجلي الأكبر.

استهلت الوزارة تقريرها بتوجيه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من "الشحناء"، مؤكدة أنها من أبغض الأشياء إلى الله تعالى، فهي التي تخرب الديار والقلوب، وإذا استقرت في النفس أفسدتها.

وأوضحت الوزارة أن الشحناء هي الحجاب الذي يقطع الأرحام ويفكك روابط الألفة، لذا حرصت مقاصد الشريعة على اجتثاث غوائل الحقد عبر منظومة من الآداب والمبادئ التي تحمي المسلم من السقوط في مهالك التقاطع والتدابر، لكي تظل القلوب صافية صالحة لاستقبال تجليات هذه الليلة المباركة.

علامات ليلة القدر

أكدت وزارة الأوقاف أن لليلة القدر سكينة تفيض على ملكوت الأرض، وجمالاً روحانيًّا يملأ جوانب النفس بالترقي في الأنوار، وهو حالٌ "يُذاق ولا يُوصف".

وقد جعل الحق سبحانه لهذه الليلة أمارات يُبشر بها أهل الوصل، رصدها التقرير فيما يلي:

* طلوع الشمس بيضاء بلا شعاع: استشهادًا بحديث أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه حين سُئل عن علامتها فقال: "بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" [رواه مسلم].



* الاعتدال الجوي: فهي ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، كما ورد عن النبي ﷺ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

* كثافة الحضور الملائكي: حيث تكون الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى، لقوله ﷺ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى».



ليلة القدر كيف تغتنمها

دعت الوزارة السائرين إلى الله تعالى للتخلق بأخلاق المصطفى ﷺ في هذه الليالي عبر برنامج عملي يشمل:

* الاعتكاف لجمع الهمِّ على الله بالانقطاع عن الشواغل، كما كان يفعل النبي ﷺ في العشر الأواخر حتى توفاه الله.

* مدارسة القرآن والجود تأسِّيًا برسول الله ﷺ الذي كان "أجود بالخير من الريح المرسلة" حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.

* القيام إيمانًا واحتسابًا لغفران ما تقدم من الذنب.

* إيقاظ الأهل لإشاعة روح العبادة في البيوت، فقد كان ﷺ "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ".

* الدعاء والافتقار: والتركيز على غاية المطالب وهي العفو: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

ليلة القدر.. تتعبد الحائض والنفساء فيها

وفي لفتة فقهية هامة، تضمن تقرير الوزارة فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (7938) حول كيفية اغتنام الحائض والنفساء لهذه الليلة، وجاء فيها:

"يمكن لذواتِ الحيض والنفاس أن يُحْيِينَ ليلة القدر بترك ما منعهنَّ الشرع الشريف منه حال العذر إذا قصدن الامتثال في الترك، ثم يفعلن ما تيسر لهنَّ من الطاعات والقربات، فيغتنمنَ الليلة بالإكثار من الذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة على النبي الأمين، والتصدق، والدعاء، وسماع القرآن والإنصات إليه".



كما أكدت الفتوى أن الأجر يحصل لهنَّ بنيتهنَّ الصادقة وبما يقمن به من رعاية لبيوتهن وأهلهنَّ، فضلًا عن الثواب عما كنَّ يفعلن قبل العذر، لأنهنَّ مُبْتَلَياتٌ بأمر خارجٍ عن استطاعتهنَّ.



واختتمت وزارة الأوقاف تقريرها بالتأكيد على ضرورة جعل القلوب أوعية لرحمة الله، وتطهيرها من الكراهية لتستقبل أنوار الملائكة، سائلة المولى عز وجل أن يجعلنا ممن نالوا العفو واتصلوا بالمدد النبوي في هذه الليلة المباركة.



