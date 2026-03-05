قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح حمام سباحة بالنادي الأولمبي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، يرافقهما النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بزيارة إلى النادي الأولمبي المصري، برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي أحد أعرق الأندية بمحافظة الإسكندرية، في إطار دعم وتحديث المنشآت الرياضية بالمحافظة.

بحضور الدكتورة  ماجدة الهلباوي نائب رئيس النادي، و أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ

وشهد الوزير والمحافظ افتتاح حمام السباحة باسم الكابتن نبيل الشاذلي ، داخل النادي، والذي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والرياضيين.

وخلال الجولة، تفقد الحضور عددًا من المنشآت الرياضية والخدمية التي شهدت أعمال تطوير، واطلعوا على مستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة، مؤكدين أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الأندية لتواكب المعايير الحديثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأندية ورفع كفاءة منشآتها، بما يوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت المائية يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف أن الدولة مستمرة في دعم وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف المحافظات، بما يعزز من توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ويخدم خطط تطوير الرياضة المصرية.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية دعمه الكامل لكافة مشروعات التطوير داخل النادي، مشددًا على أن أي استثمار يجب أن يكون داعمًا للنشاط الرياضي ولا يؤثر على البنية الأساسية للمنشآت، وأن يكون الهدف منه خدمة الرياضة وأعضاء النادي.
وأشار إلى أن الإسكندرية تُعد من المحافظات الرائدة رياضيًا، وتمتلك تاريخًا حافلًا بالأبطال في مختلف الألعاب، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأندية وتطوير منشآتها بما يخدم أبناء المحافظة ويسهم في اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية.

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل لجنة الشباب والرياضة النادي الأولمبي

