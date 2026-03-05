لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تحذيراً للمسئولين الأمريكيين من تبعات أي تدخل بري في إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قال في منشور على منصة إكس إن بعض المسئولين الأمريكيين قد أعلنوا نيتهم القيام بعملية برية داخل إيران، مضيفاً: "أبناء الإمام الخميني والإمام الخامنئي الشجعان في انتظاركم ليفضحوا هؤلاء المسئولين الأمريكيين المارقين بعدة آلاف من القتلى والأسرى".