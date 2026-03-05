نظير عياد: خديجة كانت سندًا للنبي ﷺ وزواجهما نموذج للحب والإخلاص

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن السيدة خديجة بنت خويلد كانت حائط صدا قويا أمام خصوم النبي ﷺ الذين حاولوا إيذاءه، مشيرًا إلى دورها البارز في دعمه وحمايته في بداية الدعوة الإسلامية.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن النبي ﷺ تزوج السيدة خديجة وهي في سن 40 عامًا، بينما كان عمره 25 عامًا، مؤكدًا أن زواجه منها كان حبًا وإخلاصًا كاملًا، ولم يتزوج عليها طوال حياتها، تقديرًا لمكانتها ودورها في دعمه ورعايته.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الثقة والطمأنينة رسخا الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة