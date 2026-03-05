حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف الجهود على مدار اليوم، لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع ، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الإنضباط والمظهر الحضاري للشوارع..مشدداً على تكثيف الجهود علي مدار اليوم حتى يتم القضاء نهائيا علي كافة المظاهر العشوائية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قاد كلاً من عمرو مصطفي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سعد زغلول وميدان المحطة ،حيث أسفرت الحملة عن إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإزالة الاستندات الحديدية و كافة الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين بنطاق الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لفرض سياده القانون على الجميع.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة لإزالة أي محاولات للتعدي علي حرم الشوارع وايجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.