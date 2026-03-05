في رمضان.. القبض على 4 أشخاص تحرشوا بفتاة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية وقيام أحدهم بالتحرش بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام (4 أشخاص مجهولين) يستقلون دراجة نارية بالتحرش بها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون تراخيص" والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





