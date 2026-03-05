أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال رفع تجمعات الرتش والمخلفات من المناطق السكنية بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية والأسواق بالاحياء.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية لمحافظ بورسعيد بحي الزهور، تابع خلالها أعمال تطوير منطقة عمر بن الخطاب، والتي تشمل 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن، بتكلفة 270 مليون جنيه، إلى جانب تفقد سوق عمر بن عبد العزيز المميز لبحث إمكانية تطويره بشكل حضاري وتنظيم أماكن الباعة بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحة.

محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق واستغلال المساحات الفضاء لإقامة مسطحات خضراء للارتقاء بالمظهر الحضاري

كما تابع المحافظ أعمال رفع تجمعات الرتش من منطقتي عمر بن عبد العزيز وبلال بن رباح مؤكد استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التراكمات من المناطق السكنية تباعًا مع تكثيف الحملات للحفاظ على مستوى النظافة.

وحرص المحافظ علي الاستغلال الأمثل للمساحات الفضاء عقب إزالة التراكمات من خلال إقامة مسطحات خضراء ومتنفسات حضارية للمواطنين بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.