بعد 5 أيام من الحرب.. الذهب يفقد 175 جنيها مساء اليوم الخميس 5-3-2026

انخفض سعر الذهب داخل الأسواق المصرية مع أول تعاملات مسائية له اليوم الخميس الموافق 5-3-2026.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 175 جنيه على الأقل من قيمته على أساس أسبوعي وذلك بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تذبذب المعدن الأصفر

مع اندلاع الهجمة الإسرائيلية الأمريكية على إيران الأخيرة على الهجمات التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي الخميني و 7 من القيادات الإيرانية؛ أصابت التداعيات الأسواق العالمية والإقليمية بحالة من الإرتباك ليرتفع بذلك سعر الذهب العالمي بمعدلات غير مسبوقة وهو ما انعكس على الأسواق المحلية ليصعد بقيمة بلغت 800 جنيه على الأقل في يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 7200 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8228 جنيه للشراء و 8171 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7543 جنيه للشراء و 7490 جنيه للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7200 جنيه للشراء و 7150 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6171 جنيه للشراء و 6128 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.6 ألف جنيه للشراء و 57.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5129 دولار للبيع و 5128 دولار للشراء.