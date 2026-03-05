سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء

زار الفنان سامح حسين مقدم برنامج" بركة رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي " الحاجة منة ربة منزل وقام بتقديم هدية عمرة لها .



وقالت الحاجة منة :" انا معايا 5 بنات وولد وكلهم متجوزين وتعليمهم عالي"، مضيفة" زوجي علم بناتي حفظ القرآن ".

وتابعت الحاجة منة :" جوزي كان باحث قانوني وتوفى منذ 3 سنوات وأنا باخد معاشه لكن المعاش مش مكفي خالص ".



واكملت الحاجة منة :" وجوزي وصاني إني اعلم ابني أحمد أحسن تعليم ".



ودخلت الحاجة منة في نوبة بكاء عندما تحدثت عن حياتها وكيفية تدبير أمور منزلها ، وقالت :" انا باخد معاش 5000 جنيه وانا ببيع جبنة قريش ووزبدة ولبن عشان احسن دخلي "، مضيفة :" انا نفسي أجوز ابني احمد زي اخواته البنات ".

وقام سامح حسين بإهدائها رحلة عمرة وأعطاها مبلغ مالي بقيمة 100 ألف جنيه ، وقالت :" انا مش مصدقة خالص ".



