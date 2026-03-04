«بركة رمضان» يتصدر السوشيال ميديا ويواصل دعم الحالات الإنسانية

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثانية عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في ظل تفاعل جماهيري واسع وإشادات مستمرة بمحتواه الإنساني.

وشهدت الحلقة الثانية عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة، حيث تم تقديم دعم بقيمة 100 ألف جنيه للكابتن ثروت فرج للمساهمة في تحمل نفقات الغسيل الكلوي والعلاج، في لفتة لاقت صدى واسعًا بين المتابعين.

كما تضمنت الحلقة إجراء عملية عيون للست منيرة على نفقة البرنامج بالكامل، إلى جانب 5 آلاف جنيه لسداد دينها، و100 ألف جنيه دعمًا إضافيًا لها، فيما تم تجهيز جهاز ابنة الأستاذ طارق حامد بالكامل دعمًا لاستقرارها الأسري.

وقدمت الحلقة أيضًا أجهزة كهربائية لابنة الحاجة حنان بالإضافة إلى 20 ألف جنيه، كما تم منح الأستاذ سيد 30 ألف جنيه لسداد دين زواج ابنته، وتقديم 30 ألف جنيه دعمًا للأستاذ ثروت.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برسالة البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، ويعكس الدور المجتمعي الفاعل لحزب مستقبل وطن، ليواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.