اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«بركة رمضان» يتصدر السوشيال ميديا ويواصل دعم الحالات الإنسانية

محمود محسن

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثانية عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في ظل تفاعل جماهيري واسع وإشادات مستمرة بمحتواه الإنساني.

وشهدت الحلقة الثانية عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة، حيث تم تقديم دعم بقيمة 100 ألف جنيه للكابتن ثروت فرج للمساهمة في تحمل نفقات الغسيل الكلوي والعلاج، في لفتة لاقت صدى واسعًا بين المتابعين.

كما تضمنت الحلقة إجراء عملية عيون للست منيرة على نفقة البرنامج بالكامل، إلى جانب 5 آلاف جنيه لسداد دينها، و100 ألف جنيه دعمًا إضافيًا لها، فيما تم تجهيز جهاز ابنة الأستاذ طارق حامد بالكامل دعمًا لاستقرارها الأسري.

وقدمت الحلقة أيضًا أجهزة كهربائية لابنة الحاجة حنان بالإضافة إلى 20 ألف جنيه، كما تم منح الأستاذ سيد 30 ألف جنيه لسداد دين زواج ابنته، وتقديم 30 ألف جنيه دعمًا للأستاذ ثروت.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي برسالة البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، ويعكس الدور المجتمعي الفاعل لحزب مستقبل وطن، ليواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق جهاز MacBook Air M5.. أفضل سماعات أذن لاسلكية

شاحن انكر

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. أنكر تكشف عن أحدث باور بانك في 2026

هيونداي

هيونداي تستغني عن 80% من الموظفين في شركة السيارات الطائرة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

