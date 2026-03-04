كردستان العراق يجدد تمسكه بالحياد وسط توتر إيران وأمريكا وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم لن ينخرط في أي صراع إقليمي، مشددا على تمسكه بسياسة النأي بالنفس وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إذ شدد بارزاني على أن إقليم كردستان لن يكون طرفا في أي مواجهة، وأن أولويته تبقى حماية الاستقرار الداخلي وصون أمن حدوده.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، فقد اتفق الجانبان على أهمية تعزيز أمن الحدود ومنع أي محاولات من شأنها تقويض الاستقرار أو دفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد. كما أكد بارزاني دعم الإقليم للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنب مخاطر الانزلاق إلى حرب.

من جهته، شدد عراقجي، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني، على ضرورة تحصين المنطقة من أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة أمنها، مؤكداً أهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الحساسة.