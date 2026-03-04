مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

كثّفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وذلك للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الاحتياج لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بمصر، وباعتبار مصر أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة، في ظل الجاهزية الكاملة لمؤسسات الدولة.

وقد أسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث قام الجانب الأمريكي بنشر تحديث بتاريخ ٣ مارس يبقي ارشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كان عليه قبل التصعيد العسكري الأخير، فى انعكاس للأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة.