قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يناقش أكراد العراق وسط تصاعد التوتر مع إيران| إليك التفاصيل

ترامب يناقش أكراد العراق وسط تصاعد التوتر مع إيران| إليك التفاصيل
ترامب يناقش أكراد العراق وسط تصاعد التوتر مع إيران| إليك التفاصيل
ياسمين القصاص

 أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع عدد من القادة الأكراد في العراق لبحث الخطوات المقبلة في إطار الحرب ضد إيران، في تحرك يعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالدور الكردي في المرحلة الحالية.

اتصالات مكثفة بين ترامب والعراق لبحث تطورات الحرب مع إيران

وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، أن ترامب تواصل مع بافل طالباني، رئيس الحزب، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وخيارات التحرك المستقبلية، وأوضح الحزب أن الرئيس الأمريكي استعرض خلال الاتصال رؤيته وخططه المرتبطة بالحرب مع إيران.

ولم يصدر في المقابل أي تأكيد رسمي فوري من جانب الحكومة الأمريكية بشأن تفاصيل هذه الاتصالات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب أجرى أيضا اتصالا مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، وذلك بعد يوم واحد من بدء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية داخل إيران، في خطوة تشير إلى تنسيق محتمل مع القيادات الكردية بشأن المرحلة المقبلة.

Anti-Iran armed adversary groups leave shared borders - Mehr News Agency

ترامب يدرس دعم الميليشيات ضد القيادة الإيرانية

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب يدرس إمكانية تقديم دعم لأكراد العراق في أي مواجهة محتملة مع القيادة الإيرانية.

ويمتلك أكراد العراق انتشارا واسعا لمقاتليهم على طول الحدود مع إيران، كما تربطهم علاقات وثيقة بالأقلية الكردية داخل الأراضي الإيرانية، ما يمنحهم موقعا استراتيجيا مؤثرا في حال تصاعد المواجهة.

ويقدر عدد الأكراد بنحو 30 مليون نسمة، يتوزعون بشكل رئيسي بين العراق وإيران وسوريا وتركيا، وعلى مدى عقود، خاضوا نضالا سياسيا وعسكريا سعيا لإقامة كيان مستقل، وتعرضوا لفترات طويلة من الاضطهاد والتهميش في أكثر من دولة، من بينها العراق وإيران.

وتأسس إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في العراق عام 2003، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، ليصبح كيانا سياسيا وإداريا معترفا به ضمن الدولة العراقية.

وفي حال حدوث تغييرات جذرية في بنية الحكم داخل إيران، قد يفتح ذلك المجال أمام الأكراد هناك للحصول على حقوق أوسع، غير أن طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه أكراد العراق في أي مواجهة عسكرية، وكذلك حجم الالتزامات التي قد يطالبون بها من واشنطن مقابل دعمهم، ما زالت مسائل غير محسومة.

والجدير بالذكر،  أن الميليشيات الكردية كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، حيث لعبت دورا بارزا في العمليات البرية ضد التنظيم خلال السنوات الماضية. 

ترامب العراق إيران حرب إيران الولايات المتحدة أمريكا وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هواتف ريدمي

بميزات احترافية.. بوكو وريدمي تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة| إليك مواصفاتها

بلاك بادج

الذكرى السوداء.. رولز رويس تحتفل بمرور 10 سنوات على سياراتها الشهيرة

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد