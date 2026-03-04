قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟

كأس العالم
كأس العالم

لم يعد الحديث عن مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 مجرد نقاش رياضي يتعلق بالتحضيرات أو الطموحات الفنية بل تحول إلى ملف سياسي شائك يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام واحد من أصعب اختباراته في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.

إيران التي كانت من أوائل المنتخبات الآسيوية حسمًا للتأهل تجد نفسها اليوم في قلب عاصفة دبلوماسية بعد تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة إلى جانب كندا والمكسيك وهو ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كان الطريق إلى الملاعب الأمريكية سيمر بسلاسة أم عبر تعقيدات التأشيرات والقرارات السيادية.

غياب لافت واجتماع ناقص

الجدل تصاعد بعد غياب ممثلي إيران عن اجتماع تخطيطي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة أتلانتا وضم اتحادات المنتخبات المتأهلة للبطولة.

ورغم أن الفيفا لم يعلن وجود أزمة رسمية فإن الغياب الإيراني كان كافيًا لإشعال التكهنات خاصة في ظل التطورات العسكرية الأخيرة بين واشنطن وطهران ما جعل المشهد يبدو أكبر من مجرد تنسيق إداري.

تصريحات ترامب تعيد الملف إلى الواجهة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقابلة صحفية قلل من أهمية مشاركة إيران مؤكدًا أنه لا يهتم كثيرًا بمشاركتهم وهو تصريح حمل أبعادًا سياسية واضحة وتناقض مع خطاب سابق للإدارة الأمريكية تعهد بالترحيب بجميع المنتخبات والجماهير.

هذه التصريحات وإن لم تتحول إلى قرار رسمي فإنها زادت من ضبابية المشهد ودفعت مراقبين للتساؤل حول مدى استعداد واشنطن للفصل الكامل بين الخلافات السياسية واستحقاقات الرياضة العالمية.

تهديد بالمقاطعة من طهران

في المقابل لم يخف المسؤولون الإيرانيون استياءهم فقد صرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج بأن بلاده لا يمكنها النظر إلى كأس العالم بتفاؤل بعد الهجمات الأخيرة وهو تصريح فسره البعض كإشارة مبكرة إلى احتمال المقاطعة.

إيران تخضع بالفعل لقيود سفر مشددة بموجب قرارات تنفيذية أمريكية ورغم أن اللوائح تستثني اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية فإن منح التأشيرات لمسؤولين حكوميين أو رعاة مرتبطين بالمنتخب يبقى خاضعًا لتقدير وزارة الخارجية الأمريكية ما يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة.

الفيفا بين الحياد والتحدي

من جانبه جدد الأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم التأكيد على التزام الاتحاد الدولي بتنظيم بطولة آمنة يشارك فيها الجميع لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الجوانب الأمنية بل في كيفية الحفاظ على مبدأ حياد الرياضة في ظل أزمات سياسية متصاعدة.

الفيفا سبق أن تدخل لاحتواء أزمة تأشيرات خلال فعاليات مرتبطة بالبطولة وهو ما يعكس حساسية العلاقة بين الدولة المستضيفة والمنتخبات التي قد تواجه قيودًا سياسية.

سيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة

المشهد الحالي يضع مشاركة إيران بين عدة احتمالات مشاركة كاملة وفق استثناءات واضحة تضمن دخول اللاعبين والجماهير مشاركة جزئية تقتصر على البعثة الرياضية فقط أو تصعيد سياسي يؤدي إلى انسحاب طوعي من جانب طهران.

أي من هذه السيناريوهات سيحمل تأثيرًا يتجاوز المستطيل الأخضر إذ إن غياب منتخب متأهل رسميًا عن البطولة قد يفتح بابًا لنقاشات قانونية حول لوائح الفيفا وحقوق الاتحادات الوطنية.

كرة القدم في اختبارها الأكبر

كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات يفترض أن تكون احتفالًا عالميًا بالتنوع والتقارب الثقافي لكن ملف إيران يضع الشعار التقليدي لكرة القدم تحت المجهر.

هل تنجح الرياضة في تجاوز التوترات السياسية أم تصبح ضحية لها هذا السؤال سيبقى معلقًا حتى تتضح ملامح المشهد الدبلوماسي في الأشهر المقبلة.

وفي انتظار القرار النهائي تبقى إيران متأهلة على الورق لكن مشاركتها الفعلية ستعتمد على ما ستسفر عنه التطورات السياسية أكثر مما ستعتمد على استعداداتها الفنية داخل الملعب.

كأس العالم 2026 منتخب إيران الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات الآسيوية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

محمد الموجي

في ذكراه.. قصة كفاح محمد الموجي الفنية

هاني شاكر

بكلمات مؤثرة .. رامي صبري يتمنى الشفاء العاجل لـ هاني شاكر في وعكته الصحية

هنا الزاهد

مع الزرافة والنمر.. هنا الزاهد تسترجع ذكريات طريفة مع عائلتها من الطفولة | شاهد

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد