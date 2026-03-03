قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضرب بالأحذية جوه الجامع | قرار عاجل بشأن مشاجرة سيدات في مسجد بالبحيرة
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟

منتخب إيران
منتخب إيران
أحمد أيمن

تتواصل حالة الجدل والتكهنات بشأن مشاركة منتخب إيران لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعدما أثارت التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط تساؤلات حول قدرة الفريق على التواجد في البطولة العالمية. 

هذه الأنباء دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى الخروج ببيان يوضّح موقفه الرسمي من الأزمة. 

هل تنسحب إيران من كأس العالم؟

المنتخب الإيراني قد ضمن التأهل إلى البطولة العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن تضعه القرعة في مجموعة واحدة مع مصر، إلا أن التصعيد العسكري الأخير جعل مشاركته محل شك، وسط تلميحات من مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم بإمكانية الانسحاب، وإن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن. 

في تصريحات نقلها موقع TalkSport، أكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، أن مشاركة المنتخب الإيراني باتت غير مؤكدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

وقال تاج خلال حديثه: "رغم ما حدث من الهجوم الأمريكي، من غير المرجح أن نتطلع إلى كأس العالم، لكن القرار النهائي يعود إلى المسؤولين الرياضيين".

ويتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم تطورات الموقف عن كثب، في ظل احتمالات انسحاب المنتخب الإيراني قبل انطلاق البطولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام اختيار منتخب بديل من قارة آسيا وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

أول رد رسمي من الفيفا 

أوضح ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن «فيفا» لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الاتحاد الإيراني لكرة القدم يفيد برغبة الأخير في الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص انسحاب إيران لا يعدو كونه تكهنات في الوقت الحالي. 

وأكد جرافستروم أن الاتحاد الدولي يراقب الوضع عن كثب مع اقتراب انطلاق المونديال، وأن هناك إجراءات واضحة سيتم تطبيقها في حال تلقي الاتحاد إخطاراً رسمياً بشأن انسحاب الفريق الإيراني من المنافسات. 

على الجانب الآخر، أبدى بعض المسؤولين في الاتحاد الإيراني لكرة القدم تحفظات واضحة بشأن إمكانية مشاركة المنتخب في البطولة، في ظل التصعيد العسكري والظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، مما دفع البعض لتصوير احتمالية الانسحاب كخيار وارد، إلا أن ذلك لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن. 

ومن شأن انسحاب إيران من كأس العالم أن يفتح الباب أمام فرض عقوبات عليها من قبل «فيفا»، إذ تنص لوائح الاتحاد الدولي على إمكانية توقيع غرامات تتراوح قيمتها بين مئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات، إضافة إلى إمكانية استبعاد المنتخب من المشاركة في النهائيات القادمة بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2030 في حال تم الانسحاب الرسمي قبل انطلاق الحدث. 

كما يشير خبراء إلى أن انسحاب إيران قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الفرق المشاركة، حيث يُحتمل أن يتم اختيار بلدٍ آسيوي آخر ليحلّ مكانها في البطولة، مع الأخذ في الاعتبار تصفيات الاتحاد الآسيوي ومراكز الفرق التي لم تتأهل مباشرة.

منتخب إيران كأس العالم 2026 انسحاب إيران من كأس العالم الفيفا مجموعة إيران في كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

السجود في الصلاة

هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا .. وما مقدارها للشخص الواحد؟ اعرف جميع أحكامها

مقدار زكاة الفطر 2026

مقدار زكاة الفطر 2026 .. اعرف قيمتها بالجنيه والكيلو ولمن تُعطى وآخر موعد لإخراجها

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد