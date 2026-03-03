خسائر بالجملة ... حرب إيران تؤثر علي البطولات المحلية والقارية

أثرت الاحداث السياسية علي عدد كبير من البطولات داخل الخليج العربي .

وأكدت صحيفة الاقتصادية السعوديه ان حتي الان تم تاجيل عدد كبير من البطولة المحلية و القارية تتجاوز قيمتها التسوقية الإجمالية 15 مليار ريال

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل الأدوار النهاىية لمنطقة الغرب في كل من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 و كأس التحدي الآسيوي حيث تبلغ القيمة التسوقية لهذه البطولات الثلاث نحو 1.338 مليار يورو

كما قرر اتحادات كل كم البحرين وقطر والكويت والعراق ولبنان وايران ايقاف بطولات الدوري المحلية

كما قرر اتحادا الإمارات والأردن تأجيل المباريات حيث تقدر القيمة التسوقية لهذه المسابقات بنحو 1.054 مليار يورو