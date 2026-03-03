قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان

نورانيات قرآنية
نورانيات قرآنية
عادل نصار

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الثالث عشر من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد».

وأشار الدكتور عبد الحميد إلى أن المسابقة الرمضانية اليومية تمنح المتابعين فرصة الفوز بجوائز قيمة، حيث يمكن للمشاركين الإجابة على السؤال اليومي للفوز بإحدى رحلتي عمرة يوميًا، ويشارك في المسابقة 60 فائزًا طوال الشهر الكريم.

وجاء سؤال اليوم حول آية في الجزء الرابع عشر قال عنها عبدالله بن مسعود أنها أجمع آية في القرآن الكريم وبنى عليها العز بن عبد السلام كتابا فما هي؟
الآية 1 سورة النحل
الآية 9 سورة الحجر
الآية 49 سورة الحجر
الآية 90 سورة النحل
الآية 96 سورة النحل

 ويمكن للمشاهدين المشاركة عبر الرابط: https://gogl.to/40ec، مع ضرورة كتابة الاسم بالكامل ورقم الهاتف لضمان فرصة الفوز.

المسابقة تأتي تحت إشراف حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026، وتتيح للمشاركين تجربة رمضانية مميزة تجمع بين الثقافة القرآنية والجوائز القيمة.

رمضان شهر رمضان التفسير وعلوم القرآن الأزهر الشريف

المزيد

