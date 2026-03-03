قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هشام نصر يعترف بأخطاء مجلس الزمالك في ألعاب الصالات

هشام نصر
هشام نصر

اعترف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بأن ألعاب الصالات الزمالك تمر بمرحلة انتقالية صعبة، مؤكدا أنه أكثر شخص يتعرض للهجوم داخل القلعة البيضاء بسبب نتائج الفرق المختلفة، لكنه يتقبل ذلك باعتباره جزءا من المسؤولية داخل مجلس الزمالك.


وقال هشام نصر خلال ظهوره ببرنامج النجوم في رمضان، إن الخطأ الاكبر الذي وقع فيه مجلس الزمالك كان عدم الخروج للجماهير بالحقيقة كاملة عند تولي المسؤولية، موضحا أن ألعاب الصالات الزمالك لم تكن في صدارة المشهد كما كان يعتقد البعض، وأن الصورة لم تكن مستقرة على مستوى النتائج أو الإمكانيات.

أوضح هشام نصر أن الأزمة المالية في الزمالك كان لها تأثير مباشر على نتائج الفرق، خاصة في ظل صعوبة إبرام تعاقدات قوية لدعم ألعاب الصالات الزمالك بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وأشار إلى أن مجلس الزمالك فكر في تكرار تجربة فريق كرة القدم بالاعتماد على قطاع الناشئين الزمالك، لكن الوضع في ألعاب الصالات الزمالك كان مختلفا، حيث لم تكن هناك قاعدة جاهزة بنفس القوة، وهو ما تطلب إعادة بناء حقيقية من الأساس.

وأكد أن اتحاد اليد على سبيل المثال لم يحقق سيطرته في يوم وليلة، بل جاء ذلك نتيجة وقت طويل وإمكانيات متاحة، مشددا على ان البناء في العاب الصالات الزمالك يحتاج نفس الصبر والدعم.

كشف هشام نصر ان مجلس الزمالك يعمل حاليا على تطوير قطاع الناشئين الزمالك ليكون هو الاساس في مشروع إعادة الهيكلة، موضحا ان الهدف ليس فقط المنافسة على بطولات سريعة، بل تأسيس فرق قوية قادرة على الاستمرار لسنوات.

وأضاف أن متوسط الأعمار في فرق اليد والسلة والطائرة جيد للغاية، ويتم العمل على تطوير العناصر الشابة رغم استمرار أزمة مالية الزمالك، مؤكدا أن الإدارة لا ترغب في إطلاق وعود غير واقعية للجماهير بشأن البطولات.

وشدد على أن ألعاب الصالات الزمالك تحتاج دعما وصبرا من الجماهير، لأن البناء الحقيقي لا يظهر في موسم واحد، بل يتطلب وقتا وتخطيطا طويل المدى.

وجه هشام نصر رسالة مباشرة لجماهير القلعة البيضاء، قائلا ان العمل مستمر داخل مجلس الزمالك، وأن الإدارة الحالية تضع الاساس، ومن يأتي بعدها سيكمل المسيرة ويحصد الثمار.

واكد ان الهدف هو اعادة الزمالك ليكون ناديا رياضيا اجتماعيا متكاملا، وأن العاب الصالات الزمالك جزء أساسي من هوية النادي، لكن العودة للقمة لن تتم الا عبر مشروع واضح يعتمد على قطاع الناشئين الزمالك ويواجه ازمة مالية الزمالك بواقعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ستشاهد نتائج أفضل قريبا، مع استمرار تطوير الفرق والعمل على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين في مختلف الألعاب.

