الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مع ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً، بدأ الكثير يبحث عن أسعار السبائك الذهبية اليوم باعتبارها أفضل استثمار في الذهب، حيث يمكنك استغلال أي مبلغ مالي بشراء سبيكة ذهبية بداية من وزن جرام وحتى ألف جرام.

أسعار سبائك BTC الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام في مصر نحو 8514 جنيهًا، بما يعادل نحو 172.86 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام نحو 21285 جنيها، بما يعادل نحو 432.16 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات نحو 42570 جنيها، بما يعادل نحو 864.32 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات نحو 85140 جنيها، بما يعادل نحو 1728.64 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جرامًا نحو 170280 جنيها، بما يعادل نحو 3457.29 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 31.1 جرام نحو 264785 جنيها، بما يعادل نحو 5376.07 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرامًا نحو 425700 جنيه، بما يعادل نحو 8643.22 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام اليوم نحو 851400 جنيه، بما يعادل نحو 17286.43 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 500 جرام نحو 4257000 جنيه، بما يعادل نحو 86432.16 دولار.

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن «1000 جرام» نحو 8514000 جنيه، بما يعادل نحو 172864.32 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 59200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرام، وهو من عيار 21، ويعتبر من أكثر أشكال الذهب اقبالا وشراء لكل من يرغب في الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر